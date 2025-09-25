MPF denuncia canadense preso em Belém por tráfico internacional de drogas

Notícias do Pará – O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia à Justiça Federal contra um canadense acusado de tráfico internacional de drogas. O estrangeiro foi preso em flagrante em 3 de setembro de 2024 no aeroporto internacional de Belém (PA), quando tentava embarcar para Lisboa, em Portugal.

A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina da Polícia Federal. Na inspeção da bagagem, os agentes encontraram duas embalagens plásticas contendo 4,25 quilos de cocaína, envoltas em papel carbono e cobertas com substância oleosa.

De acordo com a investigação, o acusado viajou do Canadá para São Paulo, onde ficou hospedado em um hotel por uma semana. Ele relatou que recebeu a mala na capital paulista e confessou que receberia US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 17 milhões) para transportar a droga até Genebra, na Suíça, passando por Lisboa e com escala prevista em Londres, na Inglaterra.

Embora tenha sido solto após audiência de custódia, a denúncia do MPF aponta que a materialidade do crime foi comprovada por laudos periciais, depoimentos de policiais e pelo flagrante, além da confissão do próprio acusado.

Segundo o órgão, a natureza internacional do delito atrai a competência da Justiça Federal e acarreta aumento de pena, conforme previsto na Lei nº 11.343/2006. O MPF também solicitou que a denúncia seja comunicada à embaixada do Canadá para acompanhamento do caso.