Pará

Nova Base Fluvial Integrada reforça fiscalização contra tráfico e contrabando na Amazônia

Localizada no Furo do Capim, próxima ao porto de Vila do Conde, a base permitirá fiscalização e monitoramento contínuos.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 17:55

Notícias do Pará  – O Governo do Pará concluiu a construção da terceira Base Fluvial Integrada de Segurança Pública, que será instalada em Abaetetuba, no Baixo Tocantins. Com investimento superior a R$ 10 milhões e apoio do Governo Federal, a estrutura reforça a presença do estado em rotas estratégicas usadas pelo crime organizado, incluindo tráfico de drogas, contrabando e transporte ilegal de madeira.

Localizada no Furo do Capim, próxima ao porto de Vila do Conde, a base permitirá fiscalização e monitoramento contínuos, protegendo comunidades ribeirinhas e dificultando a atuação de organizações criminosas.

“O Pará está reforçando sua presença nos rios, que são as verdadeiras estradas da Amazônia. Essa nova base significa mais proteção para a população ribeirinha e mais condições de enfrentar o tráfico e o contrabando que ameaçam nossa região”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Resultados já comprovados

As duas bases já em operação — Antônio Lemos, no Marajó, e Candiru, no Baixo Amazonas — mostram a eficácia da estratégia. No primeiro semestre de 2025, as operações resultaram em:

  • 1.129 abordagens de embarcações;

  • 2 toneladas de drogas apreendidas;

  • Mais de 2 mil kg de pescado e 800 m³ de madeira ilegais retidos;

  • 52 prisões realizadas.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou que a segurança também impulsiona o desenvolvimento econômico:
“Ao garantir maior controle sobre nossas rotas fluviais, criamos um ambiente mais seguro para o comércio, a navegação e a geração de emprego e renda. Segurança pública é também condição para o crescimento sustentável do Pará”.

Integração e referência nacional

A Base Baixo Tocantins funcionará de forma integrada, reunindo Polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros, Grupamento Fluvial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e órgãos ambientais. Segundo o secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, o modelo paraense é referência nacional:
“As bases fluviais atuam diretamente em rotas de contrabando e tráfico e já mostram resultados expressivos. O Governo Federal seguirá apoiando a expansão desse trabalho, fundamental para proteger comunidades da Amazônia”.

Estrutura completa

Construída em duas frentes — estaleiro naval em Belém e frente civil em Abaetetuba — a nova base conta com:

  • Flutuante principal com sala de monitoramento, recepção, dormitórios, cozinha, banheiros e celas;

  • Passarelas articuladas;

  • Terminal terrestre para acesso direto às operações.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, ressaltou a importância da localização:
“O Baixo Tocantins é um dos pontos mais sensíveis da logística do crime na Amazônia. Com essa terceira base, ampliamos a fiscalização em uma área crítica, garantindo mais segurança à população ribeirinha e dificultando a ação das organizações criminosas”.

