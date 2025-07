Ônibus cai em ribanceira na BR‑010, no Pará e deixa pelo menos 25 feridos

Notícias do Pará – Na manhã deste sábado (19/7), um ônibus se envolveu em um grave acidente no km 261 da BR‑010, no município de Aurora do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao menos 25 pessoas ficaram feridas após o veículo despencar em uma ribanceira.

O transporte vinha da comunidade de Ipitinga, localizada a cerca de 18 km de Aurora do Pará, levando aproximadamente 32 passageiros além de tripulantes, e produtos da agricultura familiar. Conforme relatos de testemunhas, o motorista perdeu o controle em uma ladeira, realizando movimentos em zigue-zague antes de cair na ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros informaram que os feridos apresentavam escoriações leves. Os afetados foram encaminhados pelos serviços de urgência para atendimento: 22 ao Hospital Municipal de Aurora do Pará, e oito para unidades de Mãe do Rio. O motorista e três passageiros foram transferidos para o Hospital Regional de Paragominas.

O local do acidente já teve uma pista liberada para tráfego, conforme a PRF. Ainda não há informações sobre a causa exata do acidente — o inquérito complementa que aguarda o laudo da equipe que atendeu o caso no local.