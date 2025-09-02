Operação da PF investiga chefe de gabinete da Assembleia do Pará por desvios de R$ 198 milhões em contratos

Notícias do Pará – A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta terça-feira (2) a operação Expertise, que investiga desvios milionários em contratos públicos da Saúde e da Educação no Pará. Entre os alvos está Fabrício Buarque Correa, chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB).

De acordo com registros da própria Alepa, Correa está lotado desde 2019 no gabinete do parlamentar, no cargo de consultor especializado.

As apurações apontam suspeitas de fraudes em contratos que somam cerca de R$ 198 milhões. Ao todo, cinco pessoas foram presas, e a Justiça autorizou 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, afastamento de seis servidores públicos e a suspensão das atividades de quatro empresas investigadas.

Segundo a PF, o esquema envolvia empresários, servidores públicos e empresas de fachada, com práticas como direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços, simulação ou execução parcial de contratos administrativos e saques em espécie de valores desviados. Os recursos eram posteriormente redistribuídos entre os integrantes da organização criminosa.

A ofensiva ocorreu em Belém e em Marituba, com a participação de 65 policiais federais e seis auditores da CGU.

Os investigados poderão responder por peculato, corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes relacionados à lei de licitações.