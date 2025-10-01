Operação federal aplica R$ 22 milhões em multas por criação ilegal de gado, no Pará

Notícias do Pará – Mais de R$ 22 milhões em multas ambientais e apreensões que somam R$ 1,6 milhão foram aplicados durante a Operação Trincheira Verde, realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na Estação Ecológica da Terra do Meio, em Altamira, no sudoeste do Pará. A ação, que durou 16 dias, teve apoio da Força Nacional e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e teve como foco o combate à criação ilegal de gado em área de preservação.

PUBLICIDADE

Leia mais: Lula recebe aposentadoria de R$ 12,5 mil do INSS como anistiado

Segundo o ICMBio, foram embargados 712 hectares e destruídas diversas estruturas ligadas às atividades ilegais, incluindo:

dois tratores do tipo pá carregadeira;

uma balsa de garimpo;

14 motores estacionários;

um curral;

30 km de cercas;

uma motosserra;

uma motocicleta;

uma caminhonete;

um receptor de internet.

Além disso, 200 animais foram recolhidos, e também houve a apreensão de ouro encontrado em garimpo clandestino.

PUBLICIDADE

Área sob pressão

De acordo com o ICMBio, a Terra do Meio concentrou 18% dos registros de desmatamento detectados em 2024 pelo Sistema Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O órgão atribui à pecuária ilegal a principal responsabilidade pela derrubada da floresta.

O coordenador territorial do ICMBio em Santarém, Bruno Matos, destacou que os criadores de gado da região têm ciência de que a unidade é de proteção integral e, portanto, qualquer atividade econômica é ilegal.

“Precisamos recolher o gado a fim de interromper a degradação ambiental, no cumprimento da lei”, afirmou.

Garimpo também foi alvo

Apesar do foco no combate à pecuária ilegal, a operação também identificou e destruiu uma balsa de garimpo que operava no Rio Iriri, dentro da unidade de conservação. Os responsáveis foram autuados.

Por lei, as Estações Ecológicas (Esec) são unidades de conservação criadas exclusivamente para a preservação da natureza e para a pesquisa científica, sem qualquer compatibilidade com atividades econômicas.