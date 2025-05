Operação ‘Parasita do Conde’ combate crime organizado na região metropolitana de Belém

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã desta sexta-feira (9) a Operação Parasita do Conde, com o objetivo de combater crimes de extorsão, tráfico de drogas e associação criminosa no município de Barcarena, na região metropolitana de Belém.

A ação ocorre na Vila do Conde, onde, segundo as investigações, empresários locais vinham sendo alvo de ameaças e extorsões por parte de um grupo criminoso. De acordo com a polícia, os suspeitos exigiam pagamentos em espécie — prática conhecida como “caixinha” — sob ameaça de assaltos ou represálias aos que se recusavam a colaborar.

PUBLICIDADE

“A operação faz alusão à atuação desses grupos como parasitas sociais, que sugam recursos de empresas para financiar atividades criminosas”, destacou a Polícia Civil em nota.

Leia também: STF forma maioria para condenar Carla Zambelli a prisão; confira

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão. Até o início da manhã, as equipes já haviam apreendido celulares e entorpecentes, mas a corporação ainda não divulgou o número de pessoas presas nem mais detalhes, pois a operação seguia em andamento.

PUBLICIDADE

A ação é parte de um esforço mais amplo das forças de segurança do estado para enfraquecer o poder de facções que atuam em áreas urbanas e industriais, como Barcarena, onde o setor empresarial tem sido alvo frequente de investidas criminosas.

As investigações continuam, e novos desdobramentos são esperados nas próximas horas.