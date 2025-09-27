A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Passageiro gera pânico no aeroporto de Belém ao anunciar bomba e voo é cancelado às pressas

Polícia Federal inspecionou aeronave e descartou qualquer ameaça.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 10:12 - Atualizado em 27/09/2025 às 10:28

Foto: divulgação

Notícias do Pará – Um voo com destino a Marabá, no sudeste do Pará, que sairia às 13h15 desta sexta-feira (26) do Aeroporto Internacional de Belém, foi cancelado por precaução após a suspeita de que um passageiro estaria transportando uma bomba. A Polícia Federal realizou inspeção completa e descartou a presença de qualquer artefato explosivo.

Segundo informações da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), o passageiro teria anunciado à equipe de embarque que carregava uma bomba em uma mala. O homem foi imediatamente detido e levado à delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento.

A Azul, responsável pelo voo, afirmou que a decisão pelo cancelamento foi uma medida preventiva de segurança e que os passageiros afetados serão reacomodados em voo extra programado para sábado (27). A NOA acrescentou que as demais operações do aeroporto seguiram normalmente, sem impactos em outros pousos ou decolagens.

Leia mais: Foragido da Justiça de SP é preso ao desembarcar de voo do Haiti em Manaus

O incidente foi tratado de acordo com o plano de contingência de segurança aeroportuária, previsto nos protocolos internacionais, garantindo que não houve riscos para os demais passageiros ou funcionários.

