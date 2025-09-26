A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Peixe-boi se torna patrimônio cultural e natural no Pará

O texto também prevê a celebração de convênios com universidades e internacionais para coibir práticas que ameacem a espécie.

Por Jonas Souza

26/09/2025 às 13:40

Notícias do Pará  – O governo do Pará oficializou o reconhecimento do peixe-boi da Amazônia e do peixe-boi marinho como patrimônios culturais naturais de natureza imaterial do estado. A medida está prevista na Lei nº 11.171/2025, publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira (23).

A legislação garante prioridade em investimentos públicos e programas de conservação voltados às duas espécies. O texto também prevê a celebração de convênios com universidades, organizações da sociedade civil e instituições internacionais, além do fortalecimento da fiscalização para coibir práticas que ameacem a preservação dos animais.

Segundo Renata Emin, bióloga e presidente do Instituto Bicho D’água, a decisão representa um marco histórico. “É uma conquista que reforça a esperança de que futuras gerações possam conviver com o peixe-boi, um símbolo da cultura e da biodiversidade amazônica”, afirmou.

Ainda em 2025, um recinto de aclimatação será inaugurado em Soure, na Ilha do Marajó, fruto de parceria entre o Instituto Bicho D’água, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Semas), o Ibama e a TGS. O espaço, de 500 m² e capacidade para até oito exemplares, busca ampliar as ações de resgate e conservação das espécies, cuja população já apresenta sinais de declínio na região.

