PF apreende 92 kg de cocaína em navio com gado rumo ao Oriente Médio no Pará

Notícias do Pará – A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta sexta-feira (12), 92 kg de cocaína em pasta base no porto público de Vila do Conde, em Barcarena, região metropolitana de Belém, no Pará. A operação aconteceu durante uma inspeção de rotina em um navio de bandeira estrangeira que transportava gado vivo com destino ao Oriente Médio.

Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram dois volumes suspeitos na caixa de mar da embarcação. Após perícia, os agentes confirmaram a presença de 78 tabletes de cocaína acondicionados em sacos estanques.

Ainda segundo a PF, uma investigação foi instaurada para identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Vila do Conde é considerada uma região estratégica para o fluxo de embarcações com produtos de exportação, o que aumenta a atenção das autoridades em operações desse tipo.