PF apreende barco com mais de 130 fardos de mercadorias contrabandeadas no Pará

Notícias do Pará – A Polícia Federal apreendeu um barco carregado com mais de 130 fardos de mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó, no Pará. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (23) durante fiscalização de rotina na região.

De acordo com a PF, a embarcação transportava grande quantidade de produtos estrangeiros sem comprovação fiscal, entre eles roupas, incensos, bicicletas elétricas e baterias.

A operação contou com o apoio de uma lancha da Companhia Docas do Pará, já que o mau tempo dificultava a aproximação ao barco suspeito.

O material apreendido, assim como a embarcação, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no estado, onde será feita a contagem oficial e adotadas as medidas cabíveis.

