A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

PF apreende barco com mais de 130 fardos de mercadorias contrabandeadas no Pará

Produtos estavam sendo transportados na Baía do Marajó sem documentação legal.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 08:22

Ver resumo

Foto: Divulgação/PF

Notícias do Pará – A Polícia Federal apreendeu um barco carregado com mais de 130 fardos de mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó, no Pará. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (23) durante fiscalização de rotina na região.

PUBLICIDADE

De acordo com a PF, a embarcação transportava grande quantidade de produtos estrangeiros sem comprovação fiscal, entre eles roupas, incensos, bicicletas elétricas e baterias.

A operação contou com o apoio de uma lancha da Companhia Docas do Pará, já que o mau tempo dificultava a aproximação ao barco suspeito.

PUBLICIDADE

O material apreendido, assim como a embarcação, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no estado, onde será feita a contagem oficial e adotadas as medidas cabíveis.

Leia mais: Polícia prende quarto envolvido em assassinato de empresário no interior do Pará

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Soldado de 19 anos é encontrado morto após se afogar em rio

Jesuino Gonçalves desapareceu durante momento de lazer e corpo foi resgatado após buscas intensas.

há 36 minutos

Pará

Polícia prende quarto envolvido em assassinato de empresário no interior do Pará

Suspeito seria piloto da motocicleta usada no crime.

há 43 minutos

Brasil

Homem é preso em flagrante após matar desafeto com mais de 10 facadas

Crime aconteceu na Quadra 8 do Setor Sul e foi motivado por desavença passional.

há 49 minutos

Amazonas

Nove pessoas são indiciadas por crimes ambientais em invasão no bairro Tarumã

Polícia Civil aponta que grupo desmatou área de preservação permanente às margens de igarapé

há 1 hora

Manaus

Homem é atropelado por ônibus da linha 640 na Zona Norte de Manaus

Acidente ocorreu na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

há 1 hora