PF apreende R$ 5 mil em cédulas falsas enviadas pelos Correios em Belém

Durante a ação, os investigadores identificaram a mulher que receberia o dinheiro falsificado

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 16:20

Notícias do Pará  – A Polícia Federal apreendeu, na última quinta-feira (18), R$ 5 mil em notas falsas que chegaram a Belém por meio de uma encomenda postal enviada do Rio Grande do Sul. Mulher confessou crime de moeda falsa após receber encomenda do RS,  investigações seguem para identificar envolvidos.

Leia mais: Homem é encontrado morto a tiros com mãos amarradas em rodovia do Pará

Durante a ação, os investigadores identificaram a mulher que receberia o dinheiro falsificado. O nome dela não foi divulgado, mas, ao ser interrogada, confessou o crime e acabou indiciada por receber moeda falsa.

De acordo com a PF, a circulação de cédulas falsificadas é considerada um crime grave, que causa impacto direto na economia e prejuízos à população.

As investigações seguem em andamento para apurar a origem das notas e identificar os responsáveis pela produção e envio do dinheiro falso, além de possíveis integrantes da rede criminosa.

