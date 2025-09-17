A notícia que atravessa o Brasil!

PF deflagra operação contra fraudes eletrônicas em Belém; grupo invadia contas da Caixa Econômica

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude bancária eletrônica e lavagem de capitais.

Por Jonas Souza

17/09/2025 às 18:50

Notícias do Pará  – A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (17), uma operação em Belém (PA) para combater crimes de fraude bancária eletrônica e lavagem de capitais. O alvo foi um grupo criminoso suspeito de invadir contas de clientes da Caixa Econômica Federal.

Leia mais: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

Segundo a corporação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da capital paraense. O prejuízo estimado das fraudes chega a aproximadamente R$ 500 mil. As investigações apontam que os suspeitos utilizavam dados bancários de terceiros obtidos de forma fraudulenta para realizar pagamentos de boletos falsos e transações simuladas.

Durante as buscas, a PF apreendeu chips de celular, cartões bancários, aparelhos celulares e um veículo. O material recolhido passará por perícia para aprofundar a investigação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude bancária eletrônica e lavagem de capitais.

Caixa se manifesta

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que atua em conjunto com a Polícia Federal e demais autoridades competentes na apuração de casos suspeitos.

O banco afirmou ainda que adota políticas de monitoramento ininterrupto de seus produtos, serviços e transações, com o objetivo de identificar tentativas de fraude. A instituição destacou que possui estratégias de segurança, tecnologias avançadas e equipes especializadas para proteger os dados e operações de seus clientes.

