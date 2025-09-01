PF e Receita Federal apreendem 30 kg de cocaína em contêiner de açaí no Pará com destino à Austrália

Notícias do Pará – Uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 30 kg de cocaína escondidos em um contêiner que transportava açaí, no porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Grande Belém, no último domingo (31).

A droga, dividida em 30 tabletes de cerca de 1 kg cada, estava oculta em um alojamento externo do próprio contêiner. O destino da mercadoria, segundo a PF, seria Sydney, na Austrália.

A apreensão foi possível com o auxílio da cadela farejadora K9 Isa, durante a fiscalização de rotina realizada pelos agentes federais. A carga foi imediatamente apreendida, e todas as medidas legais foram tomadas.

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo tráfico internacional. A operação reforça a fiscalização em portos estratégicos do Pará, considerados rotas importantes para o contrabando de entorpecentes com destino ao exterior.