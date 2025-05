PM foragido do Pará é preso suspeito de matar jovem venezuelana

Notícias do Pará – Um policial militar foragido do Pará foi preso preventivamente nesta terça-feira (6), suspeito de assassinar uma jovem venezuelana de 21 anos em Blumenau (SC), a maior cidade do Vale do Itajaí. A vítima, Raibelys Del Valle Quintana Forti, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento e ferimentos por arma branca na noite de domingo (4).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 34 anos, havia abandonado seu posto na corporação paraense e estava vivendo com uma identidade falsa. Ele morava como vizinho da vítima havia cerca de dois meses. De acordo com a investigação, o homem teria aproveitado a ausência do companheiro da jovem para invadir a quitinete em que ela residia e cometer o crime.

Foi o próprio companheiro de Raibelys quem encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. O suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia após ter a prisão preventiva decretada, negou o crime em depoimento e foi preso em flagrante por deserção, sendo encaminhado ao Batalhão da PM na região.

O delegado Bruno Fernando informou que as investigações seguem em curso para esclarecer a motivação do homicídio, apurar se houve participação de terceiros e concluir os laudos periciais.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau.