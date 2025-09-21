Polícia apreende 120 tabletes de cocaína em barco com fundo falso no Pará

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará apreendeu, neste domingo (21), 120 tabletes de cocaína escondidos em um fundo falso de uma embarcação em Salinópolis, no nordeste do estado. A droga estava oculta em um compartimento localizado abaixo do fogão da cozinha, na popa do barco.

A ação foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em parceria com a Delegacia Fluvial (DFLU) e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Um homem foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas

Investigação e operação

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início no começo de setembro, após denúncias sobre o uso de rotas fluviais para o transporte de entorpecentes. A embarcação foi monitorada durante vários dias até ser interceptada no rio, nas proximidades de Salinópolis.

Seis tripulantes estavam a bordo no momento da abordagem. Durante a vistoria, os policiais localizaram três sacas de sarrapilheira e duas bolsas de viagem, contendo os tabletes de cocaína embalados em fita adesiva.

Itens apreendidos

Além da droga, os agentes também apreenderam um detector de metais, carregador de telefone via satélite, rastreador, manuais de comunicação, celular, roupas, objetos pessoais e documentos.

Todo o material apreendido e o suspeito detido foram levados para a sede da Denarc, em Belém, onde seguem os procedimentos cabíveis.