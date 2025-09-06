Polícia Civil desarticula grupo envolvido em mortes por encomenda no Pará

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta sexta-feira (5), a Operação Mercenários, que resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso em Tucuruí, no sudeste do estado. A ação também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ministério Público pede anulação parcial de processo contra mãe e irmão de Djidja Cardoso

De acordo com as investigações, o grupo atuava em crimes de agiotagem e estava ligado a execuções por encomenda na região. A ofensiva policial ajudou a esclarecer dois homicídios ocorridos em julho e agosto de 2024, quando as vítimas foram mortas a tiros por motociclistas em ações típicas de pistolagem.

PUBLICIDADE

Estrutura criminosa identificada

As apurações apontaram que os suspeitos mantinham uma estrutura criminosa organizada, com funções definidas e pontos estratégicos de apoio. Imagens de câmeras de segurança permitiram identificar veículos usados nos crimes.

Durante as diligências, os investigadores também localizaram uma oficina mecânica utilizada como ponto de encontro para planejar as execuções. A polícia acredita que os detidos tenham envolvimento em outros crimes violentos registrados no município e cidades vizinhas.

Força-tarefa integrada

A operação contou com a atuação da Coordenadoria de Operações Gerais e Recursos Especiais, da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí e da Delegacia de Homicídios de Tucuruí, além do apoio de unidades da Polícia Civil em Marabá e da Polícia Militar de Goiás.