Polícia Civil do Pará desmonta esquema milionário de fraudes em contas de energia

De acordo com as investigações, o grupo falsificava documentos e inseria dados fraudulentos no sistema da concessionária para cancelar dívidas.

Por Jonas Souza

04/10/2025 às 15:50

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta sexta-feira (3), três pessoas suspeitas de integrar um esquema criminoso que anulava ou transferia dívidas de energia elétrica de forma ilegal. A ação faz parte da operação Lasgrael, deflagrada em Belém e conduzida pela Delegacia de Combate a Crimes contra Concessionárias de Serviços Públicos (DCCCCSP), com apoio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

Segundo o delegado Cláudio Galeno, titular da DCCCCSP, os prejuízos à concessionária de energia podem chegar a valores milionários.

“A estimativa é que os prejuízos causados à concessionária alcancem cifras bastante elevadas, envolvendo dezenas de clientes beneficiados de forma ilegal”, destacou o delegado.

Como o golpe funcionava

De acordo com as investigações, o grupo falsificava documentos e inseria dados fraudulentos no sistema da concessionária para cancelar dívidas ou transferi-las para outras contas.
A fraude beneficiava clientes residenciais e comerciais, que tinham débitos reduzidos ou totalmente apagados.

A própria empresa de energia identificou as irregularidades por meio de seus mecanismos internos de compliance e prevenção a fraudes, e comunicou o caso à Polícia Civil, dando início à apuração.

Mandados e apreensões

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Inquéritos da Região Metropolitana de Belém. Durante as diligências, os agentes apreenderam um veículo e equipamentos eletrônicos que podem ter sido usados na prática criminosa.

Os três suspeitos foram submetidos a exames de corpo de delito e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e quantificar os danos financeiros provocados pela quadrilha.

Combate a fraudes e prejuízos milionários

Segundo a Polícia Civil, esquemas como o desarticulado na operação prejudicam não apenas as concessionárias, mas também os consumidores regulares, já que os custos das perdas podem ser repassados às tarifas de energia.

A corporação reforçou que crimes contra concessionárias de serviços públicos serão tratados com prioridade e rigor investigativo, especialmente em casos que envolvem fraudes eletrônicas e manipulação de sistemas internos.

