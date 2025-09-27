A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Polícia investiga execução a tiros em via pública, no Pará

De acordo com a polícia, Benjamin Aguiar apresentava múltiplas perfurações por arma de fogo.

Por Jonas Souza

27/09/2025 às 16:13

Notícias do Pará  – A Polícia Civil abriu investigação para apurar a execução de Benjamin Aguiar Torres, morto a tiros na noite desta sexta-feira (26) em Tucumã, no sul do Pará. De acordo com informações preliminares, a vítima trafegava de moto pelo Setor Industrial quando foi perseguida por um carro.

Leia mais: Mulher é presa com 23 kg de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus

Imagens registradas no local mostram o momento em que uma das portas do veículo se abre ainda em movimento, seguido por vários disparos contra Benjamin.

Natural de São Félix do Xingu, o homem havia se mudado recentemente para Tucumã. Testemunhas relataram à polícia que o carro utilizado no crime era conduzido por uma mulher e tinha outros ocupantes.

Próximo ao corpo, a Polícia Científica encontrou cartuchos de munição calibre .40, calibre .38 e uma porção de ‘crack’ na mão da vítima, que pilotava. O material foi apreendido pela polícia.

Ainda de acordo com a polícia, Benjamin Aguiar apresentava múltiplas perfurações por arma de fogo e seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no tráfico de drogas. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Os suspeitos ainda não foram localizados.

