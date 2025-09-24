Polícia prende foragido em Outeiro acusado de aplicar golpe do “chupa-cabra” em caixas eletrônicos no Pará

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã desta terça-feira (23), em Outeiro, distrito de Belém, um homem acusado de aplicar o golpe do “chupa-cabra” em caixas eletrônicos da capital. O suspeito foi identificado como Max Alexandre Pereira Gonçalves, foragido da Justiça e reincidente em crimes de fraude bancária. Segundo a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), responsável pela investigação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra Max Alexandre.

Durante a operação, os agentes encontraram celulares e cartões bancários que estariam ligados às práticas criminosas. As autoridades informaram que o golpe já causou prejuízos de quase R$ 1 milhão, afetando tanto moradores quanto turistas em Belém. O suspeito já havia sido preso em outros estados do país pelo mesmo tipo de fraude.

A investigação começou após uma denúncia de que uma turista teria sido vítima do esquema, o que acelerou a ação policial.

A operação contou com o apoio da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), da POLINTER, da DEOF, da DPTGE e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). O acusado foi levado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que segue atuando de forma integrada para coibir crimes desse tipo, garantindo mais segurança para moradores e visitantes do Pará.