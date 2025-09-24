A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Polícia prende quarto envolvido em assassinato de empresário no interior do Pará

Suspeito seria piloto da motocicleta usada no crime.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 07:39

Foto: Reprodução

Notícias do Pará – A Polícia Civil do Pará prendeu nesta terça-feira (23) o quarto suspeito de participação no assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, ocorrido no último dia 5 de setembro em Castanhal, nordeste do estado.

O detido foi identificado como João Vitor das Chagas Souza, apontado como piloto da motocicleta utilizada no ataque. Durante interrogatório, ele confessou a participação no crime e detalhou como a execução foi planejada e realizada. A defesa de João Vitor afirmou, em nota, que a apresentação dele à polícia ocorreu de forma espontânea após a expedição do mandado de prisão.

Antes dessa prisão, outros três suspeitos já haviam sido capturados. No dia 11 de setembro, dois homens foram detidos em municípios diferentes do Pará. Um deles é Rafael Mota Ribeiro, sócio da vítima e apontado pela polícia como mandante do crime. Ele chegou a comparecer ao velório do empresário. O outro seria o autor dos disparos, preso em Santa Maria do Pará quando tentava fugir para São Paulo.

No dia 16, uma mulher identificada como Brenda Ribeiro, irmã de Rafael, foi presa na Paraíba. A investigação aponta que ela teria fornecido a arma e a motocicleta usadas no homicídio.

O empresário Estevão Neves Pinto foi executado com um tiro na nuca quando deixava as filhas na escola. O crime foi presenciado pelas crianças e por outros estudantes. Após os disparos, os criminosos fugiram pela BR-316 em direção a Belém.

As investigações continuam sob coordenação da Polícia Civil em conjunto com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). Os suspeitos devem responder por homicídio qualificado.

