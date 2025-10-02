A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Polícia prende suspeitos de matar professor de 82 anos em assalto em Belém

De acordo com as investigações, o caso é classificado como latrocínio — roubo seguido de morte.

Por Jonas Souza

02/10/2025 às 20:26

Notícias do Pará  – A Polícia Civil do Pará prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do professor Manoel Ernani Barbosa, de 82 anos, ocorrido durante um assalto no bairro da Marambaia, em Belém, no dia 28 de junho deste ano. As prisões foram realizadas pela Divisão de Homicídios (DH) na última terça-feira (30).

De acordo com as investigações, o caso é classificado como latrocínio — roubo seguido de morte. A Justiça autorizou a prisão preventiva dos suspeitos após a apresentação de provas técnicas e testemunhais que apontam a participação direta deles no crime.

Provas que levaram às prisões

Entre os elementos que embasaram a decisão judicial estão:

  • Laudos de reconhecimento facial e prosopográfico, emitidos pelo Laboratório de Perícia Prosopográfica e Análise de Imagens da Polícia Civil, que confirmaram a identidade dos investigados com índice de compatibilidade superior a 95%;

  • Reconhecimento fotográfico, no qual testemunhas oculares identificaram os dois homens como autores do latrocínio;

  • Laudo de levantamento do local do crime e exame tanatoscópico, que confirmaram que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região torácica;

  • Relatório de análise de imagens, elaborado pela Divisão de Homicídios, que confirmou a dinâmica do crime.

Confissão dos suspeitos

Após as prisões, a Polícia Civil também cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados. Em depoimento, os dois homens confessaram participação no crime, segundo informou a corporação.

Eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

