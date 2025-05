População encontra suposto ritual com cabeça de porco em sepultura no Pará; assista

Notícias do Pará – Um episódio incomum e perturbador gerou indignação em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, após a descoberta de uma cabeça de porco dentro de uma sepultura no cemitério Bom Jesus. A cena foi registrada em vídeo por pessoas que estavam no local e rapidamente viralizou nas redes sociais, causando espanto na população.

Nas imagens, é possível ouvir as reações de surpresa e revolta dos presentes. O objeto estava dentro de uma caixa de madeira, aparentemente deixada de forma proposital sobre o túmulo. Moradores suspeitam que a ação esteja relacionada a algum tipo de ritual, hipótese reforçada por relatos anteriores de práticas similares na região.

“Chuta que é macumba”, disse um dos populares ao filmar o episódio. Segundo moradores, essa não seria a primeira vez que o cemitério se torna cenário de atividades consideradas estranhas, mas nenhuma providência concreta foi tomada até então.

A população local agora pressiona por uma resposta das autoridades. Além da apuração do caso, os moradores exigem fiscalização mais rigorosa no cemitério e respeito.