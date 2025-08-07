Presidente da COP30 alerta que preços abusivos em Belém podem comprometer negociações

Notícias do Pará – A três meses do início da COP30, evento global da ONU sobre mudanças climáticas, o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, demonstrou preocupação com os altos preços de hospedagem e aluguel em Belém (PA), cidade-sede do encontro. Segundo ele, os custos excessivos podem impactar diretamente a presença de delegações internacionais e comprometer a legitimidade das negociações.

PUBLICIDADE

“Se nós não tivermos todas as delegações em Belém, você pode ter um questionamento sobre a legitimidade do que nós negociamos, porque alguns países não terão podido ir por causa de preços de hotel. Não é possível”, afirmou Lago durante seminário realizado nesta terça-feira (5/8).

O diplomata destacou que, apesar da questão não ser diretamente de sua alçada, o impacto nos debates climáticos transforma o tema em prioridade. “Não é tema meu, em princípio, mas passa a ser se ele afeta as negociações. Então, vamos fazer o possível para que não afete”, declarou.

PUBLICIDADE

Leia mais: Presidente dos EUA, Donald Trump é declarado “persona non grata” em Belém, sede da COP30

As críticas aos preços elevados se intensificam desde que foram divulgados casos de hospedagens com valores até 15 vezes acima da média local. Um grupo de 25 países chegou a enviar uma carta à Organização das Nações Unidas (ONU) solicitando a mudança da sede da COP30. Mesmo diante das pressões, Corrêa do Lago foi categórico ao reforçar que a conferência será realizada em Belém: “O plano B é B de Belém”, disse.

A COP30 está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro e terá como foco a avaliação do cumprimento do Acordo de Paris, principal pacto climático global, que estabelece metas para conter o avanço da crise ambiental e buscar alternativas de adaptação às mudanças no clima.