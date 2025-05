Presidente municipal do PL é baleado em tentativa de assalto em Belém

Notícias do Pará – O presidente municipal do Partido Liberal (PL) em Belém, Deyje Vilaça, foi baleado na manhã desta sexta-feira (9) durante um ataque a tiros no bairro da Marambaia. Segundo a Polícia Civil do Pará, o crime ocorreu em frente a uma oficina mecânica na passagem Dalva e é investigado como tentativa de roubo.

De acordo com o PL, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima. O garupa desceu do veículo e disparou várias vezes contra Vilaça, que reagiu e chegou a apontar uma arma contra os agressores. Os criminosos fugiram em seguida. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Deyje Vilaça foi atingido por três tiros — um no peito, um de raspão na costela e outro na mão. Ele foi socorrido e está internado em um hospital particular da capital paraense. O hospital, no entanto, informou que não pode divulgar detalhes sobre seu estado de saúde devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos está à frente das investigações e trabalha para identificar e localizar os autores do crime.

Vilaça atua como assessor parlamentar do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), que esteve no hospital após retornar de uma agenda no município de Altamira. O vereador de Belém, Mayky Vilaça (PL), irmão da vítima, também acompanha o caso de perto.