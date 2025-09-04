Programação do Dia da Amazônia mobiliza para COP30

Notícias do Pará – Como parte da celebração do Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira (5), organizações, movimentos sociais e coletivos da sociedade civil promovem, em ao menos oito estados, mais de 20 atividades para ampliar a conscietização sobre a emergência climática e incrementar a mobilização para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro.

Maior bioma brasileiro, a Amazônia vai sediar neste ano a mais importante conferência climática do mundo por meio da capital paraense, e o tema das comemoração deste ano é “Celebrar a Amazônia e os biomas é soberania”. As atividades abordarão as ameaças e a crise climática como fatores relevantes para a soberania nacional e o dia a dia das pessoas em todo o planeta. Segundo os organizadores, soberania também significa proteger os povos, a terra e a vida. Ao mesmo tempo, cada atividade pretende comemorar a abundância da Amazônia e dos demais biomas brasileiros.

“Ao celebrar a Amazônia e todos os biomas, os organizadores querem reforçar a potência dos povos originários e das comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas e camponesas, que são referência inclusive para as populações urbanas”, diz a organização do evento em texto de divulgação da programação.

“A importância das comunidades e territórios para a proteção da Amazônia e dos demais biomas deve ser reconhecida, e aponta caminhos como resposta a uma urgência real, uma vez que os impactos das mudanças climáticas já são sentidos na rotina das populações, no Brasil e no mundo. Por isso, a data também é um chamado global no circuito de mobilizações para a COP30”.

Integrante do Coletivo Reocupa, Deuza Brabo disse que a programação também quer mostrar a multiplicidade da Amazônia Legal.

“Existem inúmeras Amazônias dentro da Amazônia. A maioria das atividades ocorre em locais públicos para aproximar as comunidades. Com o tema deste ano, a gente pretende mostrar o quanto a Amazônia é potente, mas que há eventos extremos climáticos, de devastação”.

Além do coletivo de Deuza Brabo, participam da organização a Associação Cultural Na Cuia – Comitê de Comunicadores Populares das Baixadas de Belém; a Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia; a Comissão Solidária Vila da Barca; o Coletivo Etinerâncias ─ Assessoria Popular em Redes de Cuidado e Direitos Humanos; o Fórum Paraense de Juventudes; o Instituto Clima e Sociedade (ICS); o Instituto Mapinguari; o LabExperimental e Condô Cultural; o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); o Observatório do Marajó; o Projeto Aldeias; a Rede Emaranhadas e a Seja Democracia.

Belém (PA)

A Organização Seja Democracia e o Cursinho Popular Ágora farão uma aula pública com três estações. Na primeira, “COP30 na Quebrada”, haverá um debate sobre como megaeventos intensificam vulnerabilidades; na segunda, “Saberes Ribeirinhos”, serão mesclados o conhecimento tradicional e a ciência climática; na terceira, “Lambe-lambe Poético”, serão colados trechos de fanzines como intervenção urbana. Durante a aula, os materiais produzidos serão distribuídos gratuitamente, convertendo o espaço em um manifesto vivo. Às 8h30, no Pontão de Icoaraci, na Travessa do Cruzeiro com Rua Siqueira Mendes.

Também na capital paraense, a Comissão Solidária Vila da Barca promoverá uma feira gastronômica com participantes do “Roteiro Cozinha Periférica”, projeto que formou mais de 20 mulheres ao longo de quatro meses em “Conhecimento Histórico e Ancestral”, “Empreendedorismo”, “Técnicas de Fogo e Fogão” e “Noções de Marketing Digital”. Durante o festival, as participantes apresentarão seus pratos, que concorrerão ao prêmio “Cozinha Criativa Periférica”, com votos do público presente. Haverá apresentações culturais, espaços para fomentar a economia criativa e ações artísticas e práticas sustentáveis. A atividade será na Comunidade da Vila da Barca, na Travessa Magno de Araújo e na Rua Professor Nelson Ribeiro,Telégrafo, Belém, às 17h.

Dentro do projeto “Dia da Amazônia: Juventudes que Ecoam”, organizado pelo Fórum Paraense de Juventudes ─ coletivos e lideranças jovens do Pará, com apoio do programa Fortalecendo Legados & Ampliando Horizontes, haverá rodas de conversa, exibição de filmes, oficinas, intervenções urbanas e experiências sensoriais que conectam ancestralidade, ecologia, inovação e cultura popular. Na Casa Aberta, na Rua Ó de Almeida, 1062, Reduto, haverá, das 14h às 16h, a roda de conversa “Amazônia Is Burning: Um Diálogo entre Clima e Cultura Ballroom”, com Watare Maniva. E, das 16h às 18h, a vivência cultural “Acarimbolando a Amazônia ao Som da Natureza”, com Roberto Porto. Inscrições pelo formulário https://forms.gle/QRVjxdtA5X4F5zxp8.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fará uma ação de visibilidade e distribuição de mudas no Guamá, na entrada da Universidade Federal do Pará, das 8h às 12h.

Ananindeua (PA)

A Associação Cultural Na Cuia e o Comitê de Comunicadores Populares das Baixadas de Belém lançam a Campanha #ClimaDeVerdade, com uma série de formações, escutas e produções comunitárias. Será na comunidade do Açaizal, com roda de conversa com a temática: Vozes da Periferia contra a Desinformação Climática Com Samilly Maré Cheia (IBAMCA), Xan Marçall (Casa Cura) e Paulie (Na Cuia) e roda de conversa de Cartografia Afetiva com Beatriz Lacerda (Afroamazonida). A atividade vai acontecer das 9h às 17h, com café da manhã e almoço coletivo, na Casa Cura. Mais informações e inscrições: https://www.instagram.com/nacuia_org/

Manaus (AM)

O Festival Grito Rua, no Formigueiro Skate Park, no Parque da Juventude Ajuricaba, bairro São José Operário, das 16h às 23h, reunirá DJs, batalhas de rima, intervenções artísticas, campeonato de skate, feira criativa de empreendedores locais e espaço kids, oferecendo uma programação diversa e acessível para toda a família. O evento é uma iniciativa da Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia – AIHHUAM, em parceria com o coletivo Orígenas. Mais do que entretenimento, o Grito Rua é um chamado à ocupação dos espaços públicos e à valorização da cultura como instrumento de transformação social e ambiental.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) promove o 31° Grito dos Excluídos e Excluídas 2025, com concentração na Rotatória Novo Aleixo, Alameda Alphaville, às 15h.

São Paulo (SP)

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fará o “Sextou em Defesa da Amazônia e da Soberania”, com concentração no Teatro Municipal no Centro, às 16h.

Porto Velho (RO)

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) promoverá um ato em defesa da Amazônia, no Baixo Rio Madeira, às 9h.