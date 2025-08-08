A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Secretária de Turismo de Belém viaja à Suécia enquanto COP30 enfrenta crise de hospedagem

Faltando três meses para a conferência da ONU sobre clima, ausência de Cilene Sabino em Belém levanta críticas.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 06:49

Foto: Reprodução

Notícias do Pará Com menos de 100 dias da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro em Belém (PA), a ausência da secretária de Cultura e Turismo da capital paraense, Cilene Sabino, tem gerado controvérsias. Em vez de estar à frente da preparação da cidade, Sabino encontra-se em Estocolmo, na Suécia, participando de um evento organizado por seu partido, o União Brasil.

Enquanto isso, Belém enfrenta duras críticas por conta dos altos preços das acomodações durante a COP. A situação levou até mesmo o presidente da Áustria a cancelar sua vinda ao Brasil. Além disso, uma carta assinada por representantes de 29 países participantes da conferência foi enviada à Casa Civil, sugerindo a mudança do local do evento caso não haja melhorias na infraestrutura hoteleira.

Em entrevista ao canal Times Brasil, transmitida da Suécia, Sabino minimizou a crise:

“Estamos dialogando muito com todas as empresas hoteleiras (…) e também com as agências de turismo, mostrando a necessidade de acolhermos. O paraense é extremamente acolhedor. Temos uma gastronomia extraordinária. Precisamos ter foco na discussão mais importante que vamos ter, que é sobre o clima, e não sobre o preço.”

A viagem de Cilene integra a comitiva do União Brasil no seminário TheAmazon.life, que reúne dirigentes do partido, prefeitos e parlamentares em uma agenda oficial voltada ao turismo sustentável. O evento é custeado pela legenda e segue até sexta-feira (8).

Também participam os deputados Pedro Lucas Fernandes (MA) e Coronel Ulysses (AC), a senadora Professora Dorinha (TO), prefeitos do Amazonas e do Pará, além de representantes da Fundação Índigo, think tank da sigla.

Leia mais: Motel se transforma em hotel em Belém e aumentar preço da diária de R$ 70 para R$ 7 mil para COP30

O seminário ocorre logo após as comemorações de 50 anos do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, realizadas na ilha grega de Mykonos. A festa contou com a presença de políticos, artistas como Zé Vaqueiro e Xand Avião, além de parlamentares como Ciro Nogueira e Efraim Filho.

Celso Sabino, ministro do Turismo e irmão de Cilene, também foi convidado para as festividades, mas cancelou a ida após ser repreendido pelo presidente Lula, que exigiu sua presença em reunião no Palácio do Planalto.

A ausência de lideranças locais em momentos críticos para a organização da COP30 aumenta a pressão sobre a Prefeitura de Belém e o governo federal. Até o momento, não há definição sobre medidas concretas para conter a escalada nos preços das hospedagens na cidade, o que pode comprometer a permanência da conferência no Brasil.

Relacionadas

