Pará

Secretário de Meio Ambiente de Ananindeua é afastado após denúncias de estupro e assédio

A Prefeitura destacou que acompanha o caso e reforçou que o afastamento busca assegurar a lisura do processo investigativo.

Por Jonas Souza

19/09/2025 às 20:13

Notícias do Pará  – O secretário municipal de Meio Ambiente de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves, foi afastado do cargo após ser denunciado por estupro, assédio sexual e ameaça.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município na tarde de quinta-feira (18). Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura confirmou o afastamento e informou que o secretário permanecerá fora do cargo até a conclusão das investigações.

De acordo com a denúncia, uma ex-funcionária acusa Fábio Neves de praticar assédio sexual, ameaças e estupro. O caso está sendo apurado sob sigilo pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil.

