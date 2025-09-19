Secretário de Meio Ambiente de Ananindeua é afastado após denúncias de estupro e assédio

Notícias do Pará – O secretário municipal de Meio Ambiente de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves, foi afastado do cargo após ser denunciado por estupro, assédio sexual e ameaça.

PUBLICIDADE

Leia mais: Celso Sabino comunica saída do Turismo a Lula e deve pedir demissão nos próximos dias

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município na tarde de quinta-feira (18). Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura confirmou o afastamento e informou que o secretário permanecerá fora do cargo até a conclusão das investigações.

PUBLICIDADE

De acordo com a denúncia, uma ex-funcionária acusa Fábio Neves de praticar assédio sexual, ameaças e estupro. O caso está sendo apurado sob sigilo pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil.

A Prefeitura destacou que acompanha o caso e reforçou que o afastamento busca assegurar a lisura do processo investigativo.