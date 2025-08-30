A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Sete pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jogador do Remo em Marituba

Segundo a polícia, todos os suspeitos são integrantes de facções criminosas e teriam participação direta nos homicídios.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 19:09

Ver resumo

Notícias do Pará  – A Polícia Civil do Pará cumpriu, na quinta-feira (28), sete mandados de prisão em uma operação que investiga o assassinato de três jovens, incluindo o jogador do Clube do Remo Ricardo Paiva, de 22 anos, conhecido como Ricardinho. Os crimes ocorreram em outubro de 2024, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

PUBLICIDADE

Leia mais: Briga entre torcidas do Remo e Paysandu termina com 40 detidos em Belém

Segundo a polícia, todos os suspeitos são integrantes de facções criminosas e teriam participação direta nos homicídios, que estariam ligados a uma disputa territorial entre grupos rivais. A ação ainda incluiu o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão.

PUBLICIDADE

Além de Ricardinho, também foram mortos Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, e Deivyson Braga, de 26 anos. Os três foram executados a tiros em diferentes pontos do bairro Dom Aristides.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Deivyson, vestido com uma camisa laranja, foi atacado. Ele estava em frente a um mercadinho quando um carro preto se aproximou. A vítima tentou fugir, mas foi atingida por pelo menos dez disparos. Minutos antes, Flávio e Ricardo foram mortos em frente a uma residência a menos de 350 metros de distância.

Ricardinho, criado nas categorias de base do Remo, chegou a atuar profissionalmente pelo clube e estava se recuperando de uma lesão no joelho. As investigações continuam, e a polícia busca identificar outros envolvidos no triplo homicídio.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

ADS doa três toneladas de tambaqui e beneficia cerca de 5 mil pessoas em Manaus

A ação foi promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

há 23 minutos

Pará

Briga entre torcidas do Remo e Paysandu termina com 40 detidos em Belém

De acordo com a Polícia Militar, a briga começou por volta das 21h30, após provocações mútuas entre os grupos.

há 39 minutos

Brasil

Vídeo: Entregador é baleado após se recusar a subir em prédio para entrega

No vídeo, o policial afirma: “você não subir é uma parada”, e, em seguida, dispara contra o pé do entregador.

há 58 minutos

Pará

Nova Base Fluvial Integrada reforça fiscalização contra tráfico e contrabando na Amazônia

Localizada no Furo do Capim, próxima ao porto de Vila do Conde, a base permitirá fiscalização e monitoramento contínuos.

há 1 hora

Amazonas

Governo propõe corte de 10% em benefícios fiscais, mas Amazonas fica fora da medida

De acordo com a equipe econômica, o corte é considerado essencial para viabilizar o equilíbrio fiscal.

há 2 horas