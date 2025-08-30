A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Sete pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte do jogador do Remo Ricardinho no Pará

Segundo a polícia, todos os suspeitos são integrantes de facções criminosas e teriam participação direta nos homicídios.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 19:09 - Atualizado em 30/08/2025 às 20:25

Notícias do Pará  – A Polícia Civil do Pará cumpriu, na quinta-feira (28), sete mandados de prisão em uma operação que investiga o assassinato de três jovens, incluindo o jogador do Clube do Remo Ricardo Paiva, de 22 anos, conhecido como Ricardinho. Os crimes ocorreram em outubro de 2024, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Leia mais: Briga entre torcidas do Remo e Paysandu termina com 40 detidos em Belém

Segundo a polícia, todos os suspeitos são integrantes de facções criminosas e teriam participação direta nos homicídios, que estariam ligados a uma disputa territorial entre grupos rivais. A ação ainda incluiu o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão.

Além de Ricardinho, também foram mortos Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, e Deivyson Braga, de 26 anos. Os três foram executados a tiros em diferentes pontos do bairro Dom Aristides.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Deivyson, vestido com uma camisa laranja, foi atacado. Ele estava em frente a um mercadinho quando um carro preto se aproximou. A vítima tentou fugir, mas foi atingida por pelo menos dez disparos. Minutos antes, Flávio e Ricardo foram mortos em frente a uma residência a menos de 350 metros de distância.

Ricardinho, criado nas categorias de base do Remo, chegou a atuar profissionalmente pelo clube e estava se recuperando de uma lesão no joelho. As investigações continuam, e a polícia busca identificar outros envolvidos no triplo homicídio.

