Suspeitos de assaltar e balear investigador da Polícia Civil são presos em Belém

Notícias do Pará – Dois homens foram presos em flagrante neste sábado (16) suspeitos de participação na tentativa de latrocínio contra o investigador da Polícia Civil Adalberto Costa Almeida, baleado durante um assalto em Belém. O crime ocorreu na sexta-feira (15), em um estabelecimento comercial localizado no Conjunto Maguari.

Segundo informações da Polícia Civil, o investigador, que é chefe de operações em Paragominas, estava almoçando com a namorada quando foi abordado por dois criminosos. Os suspeitos tentaram roubar um cordão de ouro e acabaram levando também a arma funcional da vítima. Durante a ação, Adalberto foi atingido por um disparo no pescoço.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o policial foi inicialmente atendido no Pronto-Socorro da Augusto Montenegro e, em seguida, transferido para um hospital particular. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ainda na sexta-feira, a Polícia Militar prendeu o primeiro suspeito, identificado como piloto da motocicleta utilizada no crime. Em uma ação conjunta de diferentes unidades da Polícia Civil, o segundo envolvido, apontado como autor dos disparos, foi localizado e preso em flagrante. Ele estava usando o mesmo boné visto no momento do assalto.

A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida, mas tanto a arma usada para efetuar os disparos quanto a arma funcional do policial ainda não foram encontradas. Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados ao sistema penal, onde permanecem à disposição da Justiça.