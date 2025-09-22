Torcedor do Vasco é esfaqueado até a morte por flamenguistas após se recusar a tirar a camisa do time

Notícias do Brasil – O torcedor do Vasco da Gama, Eumar Vaz, de 30 anos, foi fatalmente esfaqueado por rivais no domingo (21/9). Apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital Regional de Samambaia, ele não sobreviveu aos ferimentos.

A morte de Eumar foi confirmada por uma nota de pesar da Força Jovem, torcida organizada do Vasco, na qual amigos relataram que ele fazia parte do grupo há mais de 10 anos. Morador do Recanto das Emas, no Distrito Federal, Eumar deixa um filho pequeno.

“A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida! Um cara novo e cheio de sonhos, com um filho pequeno para criar, teve sua jornada interrompida por uma maldade sem explicação”, lamentou a torcida em nota.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido em relação ao crime.

De acordo com relatos, Eumar embarcou em um ônibus na QS 122, onde havia um grupo de torcedores do Flamengo. Os rivais teriam exigido que ele tirasse a camiseta do Vasco, e, ao se recusar, foi brutalmente agredido e esfaqueado. O Corpo de Bombeiros Militar do DF o socorreu, mas ele não resistiu.

Neste mesmo dia, os times cariocas se enfrentaram em uma partida do Campeonato Brasileiro, que terminou em empate.