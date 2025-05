Torcedores do Paysandu são presos por espancar homem que usava camisa do Fortaleza

Notícias do Pará – Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Civil do Pará prendeu três integrantes de uma torcida organizada do Paysandu Sport Club, suspeitos de envolvimento em um violento ataque a um trabalhador em Belém. O crime ocorreu em 22 de fevereiro de 2025, na véspera do primeiro clássico RexPa do ano.

A vítima, sem qualquer vínculo com torcidas organizadas, voltava para casa após o expediente pela Avenida Júlio César, quando foi abordada por um grupo de homens. O motivo da agressão, segundo a polícia, foi o fato de o trabalhador estar usando uma camisa da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), que havia recebido de presente.

Conforme relatos das autoridades, o homem foi derrubado e brutalmente agredido até desmaiar. Após isso, ainda foi arrastado por alguns metros no asfalto. Os suspeitos levaram seu celular, R$ 300 em dinheiro e a camisa que vestia.

A ação integra a Operação “Intolerância”, coordenada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), ligada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE). O delegado Marcos André Araújo destacou que a ausência de boletim de ocorrência dificultou o início das investigações, que só avançaram após um vídeo com as agressões circular nas redes sociais.

O celular da vítima foi recuperado com outra pessoa, que responderá por receptação. Os três detidos seguem à disposição da Justiça, e a polícia continua buscando identificar outros envolvidos no crime.