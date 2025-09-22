Traficante é preso com 120 tabletes de cocaína escondidos em fundo falso de barco

Notícias policiais -Neste domingo (21), a Polícia Civil do Pará realizou a apreensão de 120 tabletes de cocaína em uma embarcação no município de Salinópolis, localizado no nordeste do estado. A droga estava disfarçada em um fundo falso na popa do barco, sob o fogão da cozinha.

A operação foi conduzida pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em colaboração com a Delegacia Fluvial (DFLU) e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Um homem foi preso em flagrante, sendo suspeito de envolvimento no tráfico de drogas.

As investigações começaram no início de setembro, após a Polícia Civil receber informações sobre o uso de rotas fluviais para o transporte de entorpecentes. A embarcação foi monitorada por vários dias até ser abordada no rio, nas proximidades de Salinópolis.

Durante a abordagem, havia seis tripulantes a bordo. Os policiais encontraram três sacas de sarrapilheira e duas bolsas de viagem contendo os tabletes de cocaína, todos embalados com fita adesiva.

Além da droga, foram apreendidos um detector de metais, um carregador de telefone via satélite, um rastreador, manuais de comunicação, um celular, roupas e objetos pessoais.

Todo o material, juntamente com o suspeito, foi levado para a sede da Denarc em Belém para os devidos procedimentos legais.