A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

TRE-PA reduz pena de Wladimir Costa e revoga prisão preventiva

Em nota, integrantes da CPMI classificaram a decisão como “escândalo” e afirmaram que a medida prejudica milhões de aposentados.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 19:01

Ver resumo

Notícias do Pará  – O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) decidiu nesta sexta-feira (12) reduzir a pena do ex-deputado federal Wladimir Costa (PMDB-PA) de 12 anos e 124 dias para seis anos e dez meses de prisão, em regime semiaberto. A corte também revogou a prisão preventiva do ex-parlamentar, que permanece sujeito a medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico e proibição de contato com a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB), vítima dos crimes reconhecidos pelo tribunal.

PUBLICIDADE

Leia mais: Senador Magno Malta critica decisão do STF que libera Careca do INSS de depor na CPMI, assista

O ex-deputado deverá ainda pagar 61 dias-multa e seguir restrições, como manter distância mínima de 500 metros das residências e locais de trabalho da deputada. A revogação da prisão preventiva não impede nova detenção caso haja descumprimento das medidas ou reincidência em atos ilícitos.

PUBLICIDADE

“Vamos continuar perseguindo a liberdade total e a revogação dessa decisão com o provimento do recurso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, afirmou o advogado de Costa, Sábato Rossetti.

Condenação mantida por violência política de gênero e extorsão

Apesar da redução da pena, o TRE-PA manteve, por unanimidade, a condenação de Wladimir Costa por violência política de gênero e extorsão contra Renilce Nicodemos. O relator do processo, juiz Marcus Alan de Melo Gomes, rejeitou alegações da defesa, incluindo incompetência da Justiça Eleitoral, falta de provas e suposta ilegalidade de áudio usado na denúncia.

Na revisão da sentença, o tribunal absolveu o ex-deputado dos crimes secundários, como perseguição, injúria, difamação e violência psicológica contra a mulher, por entender que esses atos foram absorvidos pelo crime principal.

Wladimir Costa havia sido preso em 18 de abril de 2024 pela Polícia Federal e condenado em setembro do mesmo ano pelo TRE-PA por difamação majorada, extorsão, violência política de gênero e violência psicológica contra a deputada. As acusações surgiram após postagens ofensivas e exposição da vida privada de Renilce Nicodemos em redes sociais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Mundo

Maduro convoca reservistas e civis para treinamento militar em resposta a manobras dos EUA

A convocação foi anunciada em transmissão pela televisão estatal.

há 1 minuto

Pará

PF apreende 92 kg de cocaína em navio com gado rumo ao Oriente Médio no Pará

Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram dois volumes suspeitos na caixa de mar da embarcação.

há 15 minutos

Mundo

Maduro chama WhatsApp de ‘instrumento de espionagem’ e pede que venezuelanos excluam o aplicativo de mensagens

Ditador aponta o aplicativo como o vilão do século.

há 25 minutos

Brasil

Senador Magno Malta critica decisão do STF que libera Careca do INSS de depor na CPMI, assista

Segundo Malta, a medida é um “verdadeiro escândalo” que prejudica milhões de aposentados.

há 57 minutos

Brasil

CPMI do INSS recorrerá de decisão do STF que libera Careca do INSS de depor

Viana afirmou que respeita a decisão do ministro, mas considera injustificável permitir que os investigados não compareçam à CPMI.

há 1 hora