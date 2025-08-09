A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Tromba d’água impressiona moradores no rio Amazonas, no Pará

Apesar do impacto visual, não houve registro de danos materiais ou feridos.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 21:03

Notícias do Pará  – Uma tromba d’água chamou a atenção de moradores de Chaves, no arquipélago do Marajó, no Pará, nesta quinta-feira (7). O fenômeno meteorológico durou apenas alguns minutos no rio Amazonas, mas foi suficiente para ser registrado em vídeos que repercutiram nas redes sociais na sexta-feira (8).

Leia mais: Pergunta que não quer calar: será que Omar Aziz vai enfrentar Lula pela BR-319 como fez com Marina Silva?

As imagens impressionam pelo grande volume de água suspenso, ligando a superfície do rio às nuvens. Segundo relatos de moradores, essa foi a quarta vez que uma tromba d’água se formou na região recentemente.

Apesar do impacto visual, não houve registro de danos materiais ou feridos. Chaves está localizada na parte norte do arquipélago do Marajó e é banhada por um dos trechos do rio Amazonas que deságua no mar.

