Pará

Vereador de Joinville gera revolta após dizer que Pará é lixo e nortistas estão transformando cidade do sul em ‘favelão’

Ao comentar sobre o aumento da migração para a cidade, o parlamentar se referiu ao estado do Pará como “um lixo”.

Por Jonas Souza

26/08/2025 às 15:19 - Atualizado em 26/08/2025 às 15:34

Notícias do Pará – Uma fala do vereador Mateus Batista (União Brasil), durante debate na Câmara de Joinville, nesta segunda-feira (25), gerou forte repercussão negativa. Ao comentar sobre o aumento da migração para a cidade, o parlamentar se referiu ao estado do Pará como “um lixo”, classificando a chegada de pessoas de outras regiões como um “problema”.

A declaração foi imediatamente rebatida por colegas e provocou críticas de políticos e internautas, que acusaram o vereador de preconceito e xenofobia.

A vereadora Vanessa da Rosa (PT) reagiu na própria sessão, chamando a fala de “criminosa” e “vergonhosa para o parlamento”. Em suas redes sociais, destacou que Joinville é uma cidade formada por migrantes e imigrantes:

“Além de dados e informações erradas, ele reforça que o estado do Pará é um lixo e a migração é um problema para Joinville. Nossa cidade sempre acolheu e continuará acolhendo todos e todas que venham pra cá”, afirmou.

De Belém (PA), o vereador Pablo Farah (MDB) também respondeu em vídeo às declarações de Mateus Batista:

“Vai cuidar da saúde pública, vai cuidar da segurança, que eu acho que tu nunca foi defender na rua mesmo, os guardas municipais usando essa bandeira. Tu és preconceituoso, sim, tu és racista e xenofóbico”, disse.

Não é a primeira vez que o vereador de Joinville se envolve em polêmicas relacionadas à migração. Em declarações recentes, ele afirmou que “Santa Catarina pode virar um grande favelão” caso o fluxo de migrantes do Norte e Nordeste não seja “controlado”.

Migração em Joinville

Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que 29,9% da população de Joinville é formada por pessoas nascidas fora de Santa Catarina, o que representa cerca de 185 mil moradores. Os principais estados de origem são Paraná (11,7%), São Paulo (4,0%) e Rio Grande do Sul (3,2%). O Pará aparece com 2,0% do total, ou aproximadamente 12,1 mil pessoas — ainda uma fatia pequena dentro dos mais de 616 mil habitantes da cidade, embora com crescimento em relação ao Censo de 2010.

