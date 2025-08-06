A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Pará

Vereadores de Belém que votaram para declarar Trump “persona non grata” na cidade podem ter vistos suspensos; entenda

A medida da Câmara Municipal de Belém gerou repercussão, especialmente entre lideranças conservadoras.

Por Natan AMPOST

06/08/2025 às 19:36

Notícias do Pará – O deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), anunciou nesta quarta-feira (6/8) que formalizou um pedido à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, para a suspensão dos vistos americanos de 12 vereadores de Belém. A solicitação ocorre após os parlamentares municipais aprovarem uma moção que declara o presidente norte-americano Donald Trump como persona non grata na cidade, sede da COP30.

PUBLICIDADE

“Acabo de oficializar, na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, um pedido de suspensão de visto dos vereadores de Belém que votaram pelo absurdo de declarar o presidente Donald Trump como ‘persona non grata'”, disse.

A medida da Câmara Municipal de Belém gerou repercussão, especialmente entre lideranças conservadoras. Rogério Barra classificou a decisão como “aberração diplomática” e afirmou que ela pode comprometer as relações do Brasil com os Estados Unidos, especialmente em um momento em que Belém se prepara para sediar a COP30, conferência internacional sobre mudanças climáticas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Presidente dos EUA, Donald Trump é declarado “persona non grata” em Belém, sede da COP30

“É inacreditável que, às vésperas da COP30, esses parlamentares usem a Câmara Municipal para provocar um incidente diplomático que pode atingir não só Belém, mas o Brasil inteiro”, criticou Barra, em vídeo publicado nas redes sociais. O parlamentar disse ainda que o gesto da Câmara é “irresponsável” e pode gerar retaliações comerciais ou diplomáticas.

A moção que declara Trump persona non grata foi apresentada após declarações do ex-presidente americano em defesa de sanções contra o Brasil, além de críticas à política ambiental do país. Para os vereadores autores da proposta, o gesto seria simbólico, em repúdio ao que consideram uma postura hostil de Trump em relação ao Brasil e aos países em desenvolvimento.

A decisão ocorre um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarar, durante entrevista, que pretende telefonar para Donald Trump e convidá-lo oficialmente para participar da COP30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Lula disse que o convite será feito “por uma questão diplomática e de diálogo climático”, mesmo diante das recentes tensões comerciais.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Vice-prefeita é acusada de usar verba pública para pagar ‘amarração amorosa’; saiba quem é

A mulher é investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

há 26 segundos

Amazonas

Prefeito de Manaquiri gasta mais de R$ 15 milhões em dois contratos com a mesma empresa

Os acordos foram assinados em 21 de julho e publicados posteriormente no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

há 12 minutos

Polícia

Cinco pessoas são presas com drogas, arma e materiais ilícitos durante operação da Rocam no Tarumã

Apreensão aconteceu após denúncia anônima indicar atividade criminosa em um apartamento da zona Oeste de Manaus.

há 25 minutos

Manaus

Funcionários salvam veículos às pressas em incêndio na fábrica da Effa Motors em Manaus

Empresa afirma que não houve vítimas e trabalha na reestruturação.

há 1 hora

Política

Hugo Motta convoca sessão no plenário e ameaça suspender mandatos de deputados que ocupam Mesa Diretora da Câmara

Com a decisão de Hugo Motta, a Câmara busca retomar o controle do plenário e assegurar a continuidade das sessões e votações previstas na pauta.

há 1 hora