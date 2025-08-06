Vereadores de Belém que votaram para declarar Trump “persona non grata” na cidade podem ter vistos suspensos; entenda

Notícias do Pará – O deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), anunciou nesta quarta-feira (6/8) que formalizou um pedido à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, para a suspensão dos vistos americanos de 12 vereadores de Belém. A solicitação ocorre após os parlamentares municipais aprovarem uma moção que declara o presidente norte-americano Donald Trump como persona non grata na cidade, sede da COP30.

“Acabo de oficializar, na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, um pedido de suspensão de visto dos vereadores de Belém que votaram pelo absurdo de declarar o presidente Donald Trump como ‘persona non grata'”, disse.

A medida da Câmara Municipal de Belém gerou repercussão, especialmente entre lideranças conservadoras. Rogério Barra classificou a decisão como “aberração diplomática” e afirmou que ela pode comprometer as relações do Brasil com os Estados Unidos, especialmente em um momento em que Belém se prepara para sediar a COP30, conferência internacional sobre mudanças climáticas.

“É inacreditável que, às vésperas da COP30, esses parlamentares usem a Câmara Municipal para provocar um incidente diplomático que pode atingir não só Belém, mas o Brasil inteiro”, criticou Barra, em vídeo publicado nas redes sociais. O parlamentar disse ainda que o gesto da Câmara é “irresponsável” e pode gerar retaliações comerciais ou diplomáticas.

A moção que declara Trump persona non grata foi apresentada após declarações do ex-presidente americano em defesa de sanções contra o Brasil, além de críticas à política ambiental do país. Para os vereadores autores da proposta, o gesto seria simbólico, em repúdio ao que consideram uma postura hostil de Trump em relação ao Brasil e aos países em desenvolvimento.

A decisão ocorre um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarar, durante entrevista, que pretende telefonar para Donald Trump e convidá-lo oficialmente para participar da COP30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Lula disse que o convite será feito “por uma questão diplomática e de diálogo climático”, mesmo diante das recentes tensões comerciais.