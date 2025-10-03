A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Vice-presidente da Fiepa é assassinado em tentativa de assalto em Belém

Invasão ocorreu por volta das 6h40.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 18:20

Notícias do Pará – O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Antonio Eugênio Pacelli Martin de Mello, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (3/10), durante uma tentativa de assalto em um estabelecimento comercial em Belém. Dois suspeitos foram presos; um deles é funcionário do local.

Em nota de pesar, a Fiepa lamentou a morte do empresário e destacou sua trajetória. Antonio Eugênio foi fundador da Fábrica de Velas Cigana e reconhecido pelo papel no fortalecimento da indústria paraense, contribuindo para a geração de empregos e oportunidades no estado.

De acordo com as informações divulgadas, dois homens armados entraram na fábrica por volta de 6h40, horário em que os portões ficam abertos para a chegada dos funcionários. Aproximadamente 20 trabalhadores foram rendidos, enquanto um dos criminosos seguiu até o escritório onde Antonio Pacelli estava. Em seguida, tiros foram ouvidos. O empresário foi atingido no tórax, levado por um funcionário ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu aos ferimentos.

O velório ocorrerá a partir das 20h desta sexta-feira (3), na Funerária Max Domini, localizada na Avenida José Bonifácio, nº 1550. O sepultamento está previsto para este sábado (4), às 11h, no Cemitério Santa Izabel, em Belém.

O crime é investigado pela Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e apurar a participação dos envolvidos.

