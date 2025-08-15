A notícia que atravessa o Brasil!

Pará

Vídeo mostra esposa invadindo casa da amante do marido e agredindo rival com socos e puxões de cabelo

Conflito tumultuado termina com amante e marido levando a pior.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 10:06 - Atualizado em 15/08/2025 às 10:24

Notícias do Brasil – Um vídeo gravado na cidade de Benevides, no Pará, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (14) ao mostrar uma briga intensa envolvendo um casal e uma suposta amante. As imagens, registradas por testemunhas, revelam momentos de agressões físicas e gritaria que rapidamente chamaram a atenção de internautas.

Segundo relatos de moradores, a confusão começou após a esposa descobrir que o companheiro, apelidado de “marido gostosão” por pessoas próximas, estaria se relacionando com outra mulher. Revoltada, ela teria ido até a casa da amante para tirar satisfação, o que culminou em uma sequência de agressões.

O vídeo mostra a esposa invadindo o imóvel e partindo para cima da suposta amante, aplicando socos no rosto e puxões de cabelo. A mulher tenta se defender mas é jogada no chão e leva mais pancadas.

Pessoas que estavam no local tentaram intervir, mas a situação rapidamente saiu do controle. Durante a confusão, o marido aparece sendo contido por amigos e vizinhos, enquanto tenta se aproximar das duas.

Leia também: Vídeo de mulher flagrando melhor amiga talarica na cama com seu marido volta a viralizar na web

A gravação circulou em diversos grupos de mensagens e plataformas como Facebook, Instagram e TikTok, acumulando milhares de visualizações e comentários. Muitos internautas reagiram com críticas à violência, enquanto outros fizeram piadas e memes sobre o episódio.

Apesar da grande repercussão, até o momento não há informações oficiais sobre registro de boletim de ocorrência ou se alguma das envolvidas foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Pará ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

