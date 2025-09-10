Vídeo mostra palco que Mariah Carey vai cantar em Belém no Amazônia Live; confira

Notícias do Pará – Na noite desta terça-feira (9), Belém testemunhou um espetáculo de cores durante o teste de iluminação do palco flutuante Vitória-Régia, instalado no Rio Guamá. A estrutura, que será o cenário da aguardada apresentação de Mariah Carey no próximo dia 17 de setembro, dentro do projeto Amazônia Live, impressionou com tons de verde e roxo refletidos sobre as águas, antecipando a grandiosidade do evento que integra a programação oficial do Rock in Rio.

O teste de iluminação divulgado pelo Portal Viggo já ganhou repercussão nas redes sociais, com imagens viralizando e aumentando a expectativa em torno do evento.

Com 26 metros de diâmetro e 88 toneladas, o palco em formato de vitória-régia foi construído em Caieiras, no interior de São Paulo, e percorreu 2.861 quilômetros até Belém. Desde sua chegada, técnicos têm trabalhado nos ajustes finais para garantir a segurança e o impacto visual da estrutura, que ficará suspensa por uma balsa durante as apresentações musicais.

O Amazônia Live trará ao palco artistas de renome nacional e internacional. Além de Mariah Carey, nomes como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara também se apresentarão, reforçando a diversidade cultural e musical do evento. Apesar da expectativa do público, os shows não serão abertos presencialmente, já que fazem parte de uma transmissão especial vinculada ao projeto “Amazônia Para Sempre”, que busca chamar a atenção mundial para a preservação da floresta e para a valorização da cultura amazônica.

A chegada de Mariah Carey ao Brasil movimenta fãs em todo o país. A cantora de 56 anos, dona de uma das carreiras mais marcantes da música pop mundial, terá duas apresentações em território brasileiro: no dia 13 de setembro, no festival The Town, em São Paulo, e no dia 17, no palco flutuante no Rio Guamá. A logística de transporte da estrutura e a grandiosidade do espetáculo refletem a intenção da organização em unir música, tecnologia e conscientização ambiental.