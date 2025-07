Vítimas sofrem abuso e têm imagens íntimas vazadas

Notícias policiais – Nesta segunda-feira (22), a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado, em uma operação que investiga suspeitos de violência sexual e disseminação de material íntimo sem consentimento.

A ação é parte da Operação Artemis, que visa combater esses crimes que representam graves violações dos direitos das vítimas.

De acordo com as autoridades, os casos investigados envolvem não apenas a violência sexual, mas também a gravação e divulgação de conteúdos íntimos sem a autorização das vítimas. Isso configura uma nova e séria violação, exacerbando o trauma enfrentado por aqueles que já sofreram abuso.

Durante as buscas nas residências dos suspeitos, a polícia apreendeu diversos equipamentos eletrônicos, que agora passarão por perícia técnica para análise de possíveis provas.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos e possíveis vítimas que possam ter sido afetadas por essas ações criminosas.

As autoridades reafirmam seu compromisso em coibir a violência sexual e a exploração de imagens íntimas, ressaltando a importância de denunciar esses crimes e proteger as vítimas.

A Operação Artemis continua a ser um passo significativo na luta contra essas graves violações de direitos.