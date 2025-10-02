A notícia que atravessa o Brasil!

“Vou nem pra hotel, vou dormir num barco”, diz Lula ao reforçar que COP30 em Belém não terá luxo

O discurso de Lula acontece em meio a críticas e pressões de alguns países que reclamam dos preços elevados de hospedagem na cidade.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 15:30

Notícias do Pará – A pouco mais de um mês da COP 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a enfatizar que o evento, marcado para acontecer em Belém do Pará, não será uma conferência de luxo, mas sim a “COP da verdade”. Em visita ao arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2), Lula ressaltou a importância de realizar a conferência em uma cidade da Amazônia, mesmo diante das dificuldades estruturais que a capital paraense enfrenta.

O presidente destacou que a escolha de Belém foi intencional, com o objetivo de mostrar ao mundo a realidade amazônica.”Eu sabia que Belém era uma cidade com problemas. Tem os problema de drenagem, tem os problema da pobreza. Mas veja, por que que nós aceitamos de Brasil de fazer a COP lá? É porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade”.

O discurso de Lula acontece em meio a críticas e pressões de alguns países que enviaram cartas à presidência da COP30 sugerindo a transferência da conferência para outra cidade. A justificativa apresentada por eles são os altos custos logísticos para chegar até Belém, incluindo preços elevados de hospedagem e passagens.

De forma bem-humorada, Lula respondeu às críticas internacionais sobre infraestrutura. “Eu falei pra Janja: não vou nem pra hotel, vou dormir em um barco. Enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando”, disse, arrancando risadas do público presente.

Apesar das dificuldades, o governo federal e o governo do Pará têm reforçado que estão prontos para receber chefes de Estado, especialistas e organizações da sociedade civil. Para Lula, o encontro é uma oportunidade histórica de colocar a Amazônia no centro do debate climático global e de cobrar compromissos mais firmes sobre financiamento climático e preservação ambiental.

“Queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Eu quero saber se o presidente Trump, se o presidente Xi Jinping, se o presidente Macron estão preocupados em resolver o problema da situação climática. Porque para que a gente mantenha nossas florestas em pé, é preciso que eles, que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida pro povo que mora na Amazônia”.

