Turistas geraram no 58º Festival Folclórico de Parintins receita de R$ 215,6 milhões, aponta pesquisa socioeconômica

Notícias de Parintins – Os números do 58° Festival Folclórico de Parintins revelam o crescimento expressivo da festa, com uma receita direta dos turistas estimada em R$ 215,6 milhões, o que representa um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior, quando o faturamento foi de R$ 180,8 milhões.

Os dados foram apresentados nesta terça-feira (9) em reunião na Prefeitura de Parintins, com a presença do prefeito Mateus Assayag, secretários municipais e representantes da AmazonasTur. O objetivo do encontro foi analisar os resultados do festival, discutindo os impactos econômicos e preparando estratégias para fortalecer políticas públicas voltadas à cultura e ao turismo.

As pesquisas socioeconômica e de satisfação, realizadas entre os dias 23 e 29 de junho, detalharam o perfil dos visitantes, seus gastos durante o evento e o grau de satisfação com a infraestrutura, atrações e serviços oferecidos. O levantamento reforça a relevância da festa não apenas como patrimônio cultural, mas também como motor de desenvolvimento econômico para o município.

O presidente da AmazonasTur, Marcel Alexandre, destacou a importância de projetar o festival para além das fronteiras brasileiras. Segundo ele, o crescimento da receita e a satisfação dos turistas demonstram o potencial do evento como atração internacional, capaz de atrair novos visitantes e consolidar Parintins como referência cultural e turística na Amazônia.

Além da receita direta, o levantamento socioeconômico servirá de base para futuras ações de promoção turística, aprimoramento da infraestrutura e qualificação de serviços, garantindo que o Festival Folclórico continue a crescer e a gerar impactos positivos duradouros para a cidade e para a região.

Com esses resultados, Parintins reforça seu papel como polo cultural e turístico da Amazônia, mostrando que o Festival Folclórico não é apenas tradição, mas também um importante vetor de desenvolvimento econômico e valorização cultural.