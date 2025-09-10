A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Parintins

Turistas geraram no 58º Festival Folclórico de Parintins receita de R$ 215,6 milhões, aponta pesquisa socioeconômica

AmazonasTur apresenta levantamento de dados do 58º Festival de Parintins.

Por Natan AMPOST

10/09/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias de Parintins – Os números do 58° Festival Folclórico de Parintins revelam o crescimento expressivo da festa, com uma receita direta dos turistas estimada em R$ 215,6 milhões, o que representa um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior, quando o faturamento foi de R$ 180,8 milhões.

PUBLICIDADE

Os dados foram apresentados nesta terça-feira (9) em reunião na Prefeitura de Parintins, com a presença do prefeito Mateus Assayag, secretários municipais e representantes da AmazonasTur. O objetivo do encontro foi analisar os resultados do festival, discutindo os impactos econômicos e preparando estratégias para fortalecer políticas públicas voltadas à cultura e ao turismo.

As pesquisas socioeconômica e de satisfação, realizadas entre os dias 23 e 29 de junho, detalharam o perfil dos visitantes, seus gastos durante o evento e o grau de satisfação com a infraestrutura, atrações e serviços oferecidos. O levantamento reforça a relevância da festa não apenas como patrimônio cultural, mas também como motor de desenvolvimento econômico para o município.

PUBLICIDADE

O presidente da AmazonasTur, Marcel Alexandre, destacou a importância de projetar o festival para além das fronteiras brasileiras. Segundo ele, o crescimento da receita e a satisfação dos turistas demonstram o potencial do evento como atração internacional, capaz de atrair novos visitantes e consolidar Parintins como referência cultural e turística na Amazônia.

Além da receita direta, o levantamento socioeconômico servirá de base para futuras ações de promoção turística, aprimoramento da infraestrutura e qualificação de serviços, garantindo que o Festival Folclórico continue a crescer e a gerar impactos positivos duradouros para a cidade e para a região.

Com esses resultados, Parintins reforça seu papel como polo cultural e turístico da Amazônia, mostrando que o Festival Folclórico não é apenas tradição, mas também um importante vetor de desenvolvimento econômico e valorização cultural.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Presidente da CPMI do INSS diz que pode chamar novamente Lupi para depor devido contradições

Senador Carlos Viana pode convocar novamente ex-ministro Carlos Lupi à CPMI do INSS por contradições em depoimento sobre desvios e fraudes no órgão.

há 31 minutos

Brasil

Corpo de mulher desaparecida é encontrado enterrado dentro de casa

Homem com quem a vítima se encontraria está foragido e é o principal suspeito.

há 1 hora

Brasil

Itamaraty condena ameaça militar dos EUA contra o Brasil

Governo Trump falou sobre julgamento de Bolsonaro e disse que não descarta usar ‘poder militar’ para proteger liberdade de expressão.

há 2 horas

Brasil

Placar do julgamento de Bolsonaro: veja os votos dos ministros

O julgamento continua nas sessões marcadas para os dias 10, 11 e 12 de setembro.

há 3 horas

Manaus

Árbitro de futebol é afastado após agredir ex-namorada em Manaus; Procuradoria da Mulher acompanha caso

A denúncia foi feita pela própria vítima que é zagueira do Manaus FC.

há 4 horas