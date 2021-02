13 pessoas são detidas por descumprimento de decreto governamental em Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (distante a 68 quilômetros da capital), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária, promoveu, na segunda-feira (08/02), entre 21h e meia-noite, fiscalização do decreto governamental que restringe a circulação de pessoas, o que acarretou na detenção de 13 pessoas em diferentes zonas daquele município.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da DIP, na ocasião, os indivíduos estavam em via pública, em horário não permitido, motivo pelo qual foram conduzidos até a delegacia e autuados pelo descumprimento de medidas sanitárias.

“As equipes de fiscalização estavam realizando diligências de rotina, a fim de supervisionar o cumprimento do decreto governamental, momento em que detivemos estas 13 pessoas desrespeitando a determinação. Além disso, apreendemos três motocicletas encaminhadas para o Poder Judiciário”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado Rodrigo Torres, as ações continuarão ocorrendo todas as noites até que o decreto seja revogado em todo o Estado.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Os indivíduos foram autuados pela prática do crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que prevê o descumprimento de determinações do Poder Público. Os mesmos foram conduzidos até a delegacia onde assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (BO) e posteriormente foram liberados.

*Com informação da Assessoria de Imprensa