31 kg de drogas avaliados em R$ 400 mil foram apreendidos em Manaus

Notícias de Manaus – A equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), apreendeu, neste sábado (10/02), 31 quilos de drogas, entre oxi e maconha tipo skunk, em uma embarcação no Roadway de Manaus, bairro Centro, zona sul. O material ilícito está avaliado em R$ 400 mil.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, já havia uma investigação em curso sobre o transporte dos entorpecentes.

“Na manhã de hoje nós nos deslocamos até o porto de Manaus e durante revista no barco conseguimos encontrar duas caixas no convés onde estavam armazenados 18 quilos de oxi e 12 de skunk, totalizando 31 quilos de entorpecentes”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, as investigações apontaram que a droga tinha como destino a cidade de Santarém, no Pará. Não houve prisões, no entanto as investigações vão continuar para identificar e prender os envolvidos no crime.

