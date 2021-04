80 quilos de drogas são incineradas no interior do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anori (distante 195 quilômetros em linha reta da capital), realizou na tarde de quinta-feira (22/04), por volta das 17h, a incineração de 90 pacotes de maconha, com peso equivalente a 80 quilos da substância ilícita. A incineração ocorreu em uma olaria, localizada no quilômetro 01, da estrada que liga Anori ao município de Anamã.

De acordo com o investigador Utarciso Araújo, gestor da unidade policial, a droga foi apreendida durante uma ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no dia 17 de abril deste ano, no interior de uma embarcação que estava ancorada no porto daquele município. Na ocasião, o material entorpecente estava encoberto por açaí.

“Essa apreensão é resultado do trabalho contínuo das equipes policiais de Anori. Estamos conseguindo dar respostas positivas para a população, retirando de circulação essas substâncias ilícitas, e também prendendo os responsáveis”, explicou Utarciso.

A autorização da incineração foi feita pela juíza de direito Priscila Pinheiro Pereira, titular da comarca de Anori, e aconteceu na presença de uma representante do Ministério Público, bem como de um fiscal sanitário.

