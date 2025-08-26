A notícia que atravessa o Brasil!

Abandonada há dois meses, cadela acabou comendo outro cachorro para sobreviver em Manaus

Polícia encontrou dois cachorros mortos em casa abandonada no bairro Cidade de Deus.

Por Marcia Jornalist

26/08/2025 às 09:27

Notícias policiais – Na noite de segunda-feira (25), a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de maus-tratos a animais em uma residência abandonada na Rua dos Pombos, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. No local, os policiais constataram que pelo menos dois cachorros estavam mortos.

Segundo relatos de vizinhos, os animais estavam abandonados há cerca de dois meses, sem água, comida ou qualquer cuidado.

Uma cadela, muito magra e debilitada, foi encontrada viva, mas em estado grave. A equipe de reportagem apurou que, para sobreviver, a cadela acabou comendo o outro cachorro morto, evidenciando o desespero dos animais.

As imagens registradas pela reportagem mostram claramente o estado de maus-tratos, com a cadela visivelmente fraca e desnutrida.

A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo abandono e maus-tratos, que causaram sofrimento e a morte dos animais.

Moradores da região lamentam a situação e reforçam a importância de denunciar casos de abandono e maus-tratos. Animais domésticos merecem cuidados e respeito, e a população deve estar atenta para proteger os direitos dos animais.

