Ação da polícia resulta em nove pessoas presas e um adolescente apreedido no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu nove pessoas e apreendeu um adolescente durante o policiamento realizado entre a manhã de quarta-feira (20/10) e as primeiras horas da manhã de hoje (21/10). As ocorrências foram registradas em Manaus e Manacapuru.

Continua depois da Publicidade

As prisões foram motivadas por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram apreendidas 14 porções de entorpecentes, nove armas de fogo, 23 munições e três balanças de precisão, além de R$ 105 em espécie.

No bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 24 anos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde de quarta-feira.

A prisão ocorreu na travessa da Perdida, após a equipe ser acionada por denúncia anônima. Ao notar a aproximação da viatura, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Continua depois da Publicidade

Durante a abordagem, foram apreendidas com ele duas grandes porções de maconha, uma arma caseira do tipo espingarda calibre 28, cinco munições intactas calibre 38, uma balança de precisão, uma capa de colete, um rádio comunicador e um simulacro de pistola. O homem foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na manhã de quarta-feira (20/10), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens de 21 e 39 anos, na rua da Amizade, Cidade de Deus, zona norte da capital.

Continua depois da Publicidade

A dupla foi flagrada em posse de uma pistola calibre 380, com 16 munições, um revólver calibre 38, com duas munições, duas porções de entorpecentes e uma balança de precisão. Os suspeitos foram apresentados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Nova Cidade, zona norte, dois homens de 25 e 19 anos, juntamente com um adolescente de 17, foram presos por porte ilegal de arma de fogo, na tarde de quarta-feira (20/10).

Continua depois da Publicidade

A prisão aconteceu na avenida Margarita, durante patrulhamento de rotina pela região. Após a abordagem, foram apreendidos com os suspeitos um revólver calibre 38, com cinco munições, e um simulacro de arma de fogo. Todos os envolvidos foram apresentados ao 6º DIP.

Interior – No município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã de quarta-feira.

A guarnição foi acionada por meio de denúncias informando a venda de entorpecentes no beco da feirinha, bairro Novo Manacá. O suspeito tentou fugir quando percebeu a presença dos policiais, mas foi alcançado.

Como ele, foram encontradas 10 porções de oxi e uma balança de precisão. O homem foi apresentado no DIP do município para os procedimentos cabíveis.

* Com informações da assessoria