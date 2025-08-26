Ação da Rocam resulta na prisão de dois homens no bairro São Francisco em Manaus

Notícias Policiais – Na tarde desta terça-feira (26), uma ação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) resultou na prisão de dois homens em diferentes situações no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

O primeiro caso ocorreu em um beco da comunidade, onde os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Durante a revista, foram encontrados com ele uma arma de fogo, diversas porções de entorpecentes e uma balança de precisão, indícios claros de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, o suspeito já possui passagens pelo mesmo crime e também por porte ilegal de arma. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Enquanto a ocorrência ainda estava em andamento, outra viatura da Rocam chegou ao local trazendo um segundo homem detido. De acordo com os agentes, ele havia sido flagrado causando desordem em via pública. Questionado pela imprensa, o indivíduo alegou que foi preso apenas porque estava consumindo drogas. Assim como o primeiro suspeito, ele também foi apresentado no 1º DIP.

A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações e deve avaliar quais medidas legais serão aplicadas em cada caso. A Rocam reforçou que segue intensificando o patrulhamento em áreas consideradas críticas, com o objetivo de coibir a criminalidade e garantir mais segurança à população.