Ação integrada apreende 364 kg de skunk e inutiliza avião do tráfico em Urucará

Notícias Policiais – Uma ação integrada resultou na apreensão de 364 quilos de maconha do tipo skunk, gerando R$ 10,2 milhões de prejuízo ao crime organizado. A operação contou com a participação da Companhia de Operações Especiais (COE), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM) da Polícia Federal (PF-AM), do Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (Gefron/MT) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

A intervenção foi registrada na quinta-feira (25), em área rural de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus), após a identificação de uma pista de pouso clandestina usada por narcotraficantes para armazenamento e transporte de drogas. Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, o resultado decorre de trabalho integrado de inteligência e eleva o total de entorpecentes apreendidos pela corporação neste ano para mais de 22 toneladas. “Com ações de inteligência e integração entre as agências, as equipes conseguiram chegar à pista clandestina e inutilizar uma aeronave que era empregada no transporte do entorpecente”, disse.

Conforme as informações, o acionamento partiu de dados repassados pelo Gefron/MT sobre a pista. Por volta das 13h, equipes da COE e da FICCO chegaram ao local indicado e se depararam com um grupo criminoso, que fugiu ao perceber a presença policial. O comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Alysson Lima, destacou o acesso difícil à área: as equipes atracaram a cerca de 1 quilômetro do ponto onde o avião se encontrava e avançaram por trecho de selva até alcançar a pista, onde a aeronave estava no ponto previsto. Não havia piloto no local, possivelmente também um segurança, mas a carga estava dentro do avião.

Ao todo, foram apreendidos 13 fardos de entorpecentes, somando 364 quilos de skunk, além da aeronave. Com apoio da Defesa Aérea da FAB, o avião — utilizado na logística do tráfico — foi inutilizado durante a ação policial.